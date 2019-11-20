Фонд социального страхования (ФСС) вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Об этом сообщается на сайте фонда.

Финансирование не осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

"По действующему законодательству ФСС не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год, принятым Кабинетом министров. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - цитирует пресс-служба фонда директора исполнительной дирекции Евгения Баженкова.

В ФСС напомнили, что бюджет Фонда на 2019, принятый Кабмином 16 января 2019 года, предусматривает общие расходы ФСС на 2019 год в размере 23,26 млрд грн, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд грн, из которых 12,535 млрд грн на материальное обеспечение (пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и помощь на погребение).

В настоящее время общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд грн, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

"Фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин", - заявил Баженков. Он сообщил, что ФСС ведет переговоры с Минсоцполитики, которое, как орган госнадзора за фондом, может по согласованию с Минфином подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина.

"Проект изменений наработан, надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только правительство примет изменения, выплаты будут возобновлены", - отметил Евгений Баженков.

При этом Министерство социальной политики сегодня утром заявило о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

"Министерство социальной политики Украины обеспокоено возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины", - заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Он считает, что ситуация, которая сейчас происходит в Фонде социального страхования похожа на рейдерский захват.

"Соответствующие действия совершаются Евгением Баженковим, фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом Фонда при содействии государственного регистратора, который незаконно в ЕГР (Едином государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования. Несмотря на то, что полномочия по возобновлению или увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат Правлению Фонда социального страхования", - сказано в сообщении.

"Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с позицией отменить регистрацию, и направило письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, в котором отмечено, что все действия, принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности, будут считаться превышением полномочий и подлежат отмене в порядке, предусмотренном законом Украины", - сообщил Коваль.

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