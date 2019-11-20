Юлия Тимошенко и Виталий Кличко могут создать временный союз против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Телеграм-канал "Легитимный".

"Сейчас оба политика находятся в Загребе, на конгрессе Европейской народной партии, где уже провели переговоры об условиях сотрудничества. Совместное фото Кличко и Тимошенко даже успел засветить в фейсбуке член Европарламента Михель Галер.

Наш источник сообщает, что оба нацелены на заключение временного союза против Владимира Зеленского и его команды. Тимошенко и Кличко практически синхронно объявили о своем переходе в оппозицию к действующему президенту.

Оба для этого использовали тему рынка земли.

Но в отличие от Тимошенко, которой президент отказал в назначении ее людей на "сладкие" должности, Кличко продолжает не только сохранять, но и усиливать свои позиции.

Очевидно, что это сотрудничество временное, так, как у обоих политиков президентские амбиции, но на сегодняшний день его основная цель - всеми силами торпедировать Зе-команду. В любом случае, это создает угрозы для президента, поскольку коалиция анти-Зе только крепнет." - Говорится в сообщении канала.