Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский рассказал об очередном суде, в котором должен принять участие экс-директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Расскажу вам одну занятную историю.

Как вы вероятно помните, 75 лет назад завершилась Вторая Мировая Война.

Удачно завершилась, скажу вам откровенно, иначе бы мы тут не болтали.

Потом был Нюрнбергский Трибунал, оценивший деятельность Рейха.

И, в результате оценки, признавший три организации- преступными в целом.

Полностью.

Абсолютно.

СС, СД и Гестапо.

Преступлением являлось само членство в этих организациях, за исключением случаев, когда конкретного персонажа забрали туда насильно.

Так вышло, что в нашей стране вел, да и ведет по этот день, свою деятельность Институт Национальной Памяти.

И кто то пару лет назад отправил туда требование, а не является ли нацистским символом символика 14й дивизии СС Галичина?

Ну конечно нет, ответил Институт, руководимый Владимиром Вятровичем.

И верно, с чего бы это был нацистским символ эсэсовской дивизии, а?

Все с облегчением вздохнули, кроме одного человека.

Который поднял материалы Нюрнбергского Процесса и подал в суд иск к Институту Национальной Памяти и Вятровичу лично.

По какой то неизвестной науке причине, Вятрович в суд ходить не желал, присылая вместо себя адвоката, имел право.

До тех пор, пока суд не обязал его и истца явиться на заседание лично, 4 декабря 2019 года.

Поверьте, это будет очень интересное заседание, если Вятрович туда придет, по крайней мере, у него есть уникальный шанс стать первым украинцем, защищающим символику эсэсовской дивизии в суде.

И если не придет, это тоже будет очень символично.

К 75летию Победы, я бы сказал.

Кстати, сегодня как раз годовщина начала Нюрнбергского процесса, тоже символично.

Скан решения Нюрнберга в отношении СС прилагаю.