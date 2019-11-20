Генеральная прокуратура Украины опровергла информацию о том, что судимость народного депутата от Слуги народа Руслана Иванисова была погашена.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, проверка продолжается, о ее результатах будет официально сообщено дополнительно.

Напомним, сегодня во время брифинга Рябошапка подтвердил, что Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. При этом он добавил, что судимость погашена и следовательно считается, что человек несудим на данный момент.

"Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились", - ответил Рябошапка.

Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах, уточнив, что Иванисов был задержан 14 сентября 1995 Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. В результате, он был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы, но отсидел 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о необходимости приостановить членство в партии "СН" народного депутата Романа Иванисова, который, вероятно, был осужден за изнасилование несовершеннолетней, на время проведения проверки и обстоятельств инцидента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Как руководитель фракции я считаю, что ему (Иванисову - Ред.) нужно приостановить членство в партии Слуга Народа и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее присутствие во фракции будет восстановлено", - написал Арахамия.

По его словам, в четверг, 21 ноября, в 12:00 состоится брифинг по этому вопросу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира