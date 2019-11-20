Игорь Лесев

Кто работал в школе знает, а кто не работал, тоже знает, потому что когда-то там учился – есть такое выражение «тупой класс». Вот тупой и все. Хотя там тоже есть парочка отличников, какие-то хорошисты, свои задроты и хулиганы на последних партах. Все как у всех, а они все равно тупые. Растащи эту школоту по другим классам – каши не испортят. Умнее-глупее других не сделают. А вот все вместе – набор дебилоидов.

Ну вы уже поняли. Сегодня у нас снова в обойме «Слуга народа». Я вот каждый раз как о них пишу, чувствую толику своей вины. Сам ведь за этих балбесов голосовал, сам же – бесплатно – агитировал. Выступал искренним полезным идиотом.

Помню все свои слова. Недавно ж было, а память не как у рыбки гуппи. «Дохлый кот лучше Порошенко». И в целом, я и сейчас расписываюсь под этими словам. Дохлый кот таки лучше Порошенко. Но вот беда, у нас нет сейчас во власти дохлого кота. Мы выбрали снова коллективного Порошенко. Менее омерзительного, но зато более тупого.

Я ведь помню ту дикую пятилетку. После очередного ареста/обыска журналиста, я звонил маме и рассказывал, что ей делать, если меня вдруг упакуют. После взрыва Шеремета, я стал заглядывать под днище своего автомобиля. И каждый раз чувствовал себя немного идиотом, ловя взгляды соседей по двору. Если просто где-то под домом стояли 2-3 парня, меня всегда это настораживало. Это была атмосфера психоза. Натуральная латиноамериканская страна из 70-х. Вы ведь тоже это же переживали, как и я. Миллионы людей именно так и жили те пять лет.

Но чего у ТЕХ не было в таком количестве, так это хронического идиотизма. Нет, Турчинов в среднем раз в 3 недели объявлял, что Россия готовит широкомасштабное набег на страну. По телеку почти каждый день горела очередная свечка. Я даже на спор утром включал телевизор и почти всегда выигрывал. Но это издержки расовой модели построения государства. Но чтобы дебилизм пер как понос после молока и селедки – вот такого я не помню.

Бывало такое, что тему для передачи надо искать. Расследование – это дело удачи и информаторов. Это время и ресурсы. Скандалы на то они и скандалы, что не регулярны и спонтанны. Ни них нельзя рассчитывать, когда к вечеру надо написать сценарий, а с утра нихера отдельно не произошло, включая очередную отсрочку вторжения Путина.

И для этого у меня были три коронные персонажа. Кличко, Омелян и Рева. Кличко – мастер кривого слова. Омелян – расист и тупица, всегда пребывающий не на своем месте. А Реву ненавидели все безвозмездно. Но опять же, темы выстраивались вокруг их слов. «Гиперлуп», «много жрете», «мост устал». Это слова, а не деяния. Тут же есть разница.

А что «слуги»? Мы уже забыли о писе Яременко, потому что у нас появилась пися замминистра инфраструктуры. Мы уже забыли прокурорский зашквар Медяника, потому что у нас появился металлоломно-ментовской зашквар Юзика. Откровения Тищенко меняются на островок-особнячок Ткаченко, потом всплывает беременная плакса, которую объезжает мама Дубинского. Она ведь любит скорость. А истеричка Потураев уже не кажется таким же дебилом, как Милованов, потому что по сети бегает оперативка на очередного ноунейма из «слуги», который отмотал срок за изнасилование малолетки...

Это же даже не тупой класс. Это кунсткамера. Учащиеся ПТУ, которые пришли на очередное занятие, а им между делом объявили, что их училище переименовали в университет, а они все теперь числятся на философском факультете. Сраное стадо, которое не понимает, как вести себя в общественном месте.

Вот посмотрите на другие фракции без идеологического наполнения. Там было только два скандала, которые могу вспомнить навскидку. С рогулихой Федыной и хером Кивы. К слову, передергивание затвора Кивы на фоне пися-переписки Яременко смотрится почти нравственно.

И все. А ведь там не святоши. Тоже барыги, тоже решалы, тоже с тараканьими забегами в головах. Но средняя температура по палате у них на уровне приличия. Там нет ярко выраженных идиотов, которые создают атмосферу всему классу. Подчеркиваю, это без идеологической составляющей.

Мне кажется, что вот просто стань на Киевском вокзале и нахватай подряд 254 человека и зачисли их в народные депутаты, там не будет СТОЛЬКО фриков. Да, в каждом селе есть свой сумасшедший. В каждом классе свой глупец. А тут целая часть таких.

И знаете что больше только бесит? Что им вообще пох. Вот вообще. Нет планки ниже которой им становится стыдно. Феноменальный созыв дегенератов без малейшей ответственности. Люди, которые путают мочу и росу.

А еще обидно за нас всех. За то, что эти уроды девальвировали такую нужную и такую правильную идею обнуления власти и социальных лифтов. Ведь теперь будет опять отток назад. Назад к тем проверенным презервативам, которые затрахали нашу страну до этих проходимцев.