В Чугуеве Харьковской области сломался президентский самолет Ан, у него отказал двигатель. Об этом 20 ноября сообщило НВ со ссылкой на источники.



По словам собеседника, после визита в Станицу Луганскую Луганской области Зеленский должен был вылететь из Чугуева в Очаков Николаевской области, куда прибыли украинские корабли, захваченные Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Перед взлетом оказалась, что у самолета отказал двигатель.

Зеленский около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло.

Президенту предложили военный борт, но он, "нервозно выражая опасения относительно своей безопасности, отказался лететь на нем", сообщает "Depo.Харьков".

НВ пишет, что в связи с этим было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.

Источник "Depo.Харьков" в системе органов безопасности Украины сообщил, что такая поломка произошла впервые за последние 20 лет.



Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 21 ноября совершил визит на базу Военно-морских сил Украины в Очакове Николаевской области. Глава государства лично убедился в каком плачевном состоянии Россия вернула захваченные корабли. Зеленский осмотрел повреждения и пообещал, что корабли вернут в строй в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Также Зеленский отметил, что на катерах отсутствует оборудование и вооружение.

"То, что мы увидели... действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", - добавил украинский гарант.

Кроме этого, Зеленский пообщался с экипажем катеров и поблагодарил моряков за готовность и впредь служить Украине.

Напомним, что 18 ноября Россия передала украинской стороне три корабля: "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые захватила в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

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