 Зеленский заявил, что заставит сложить мандат Иванисова, если факт судимости подтвердится - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский заявил, что заставит сложить мандат Иванисова, если факт судимости подтвердится
21.11.2019 09:24

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Очакове во время встречи возращенных РФ украинских кораблей заявил, что заставит сложить мандат нардепа "Слуги народа" Романа Иванисова, если факт судимости подтвердится, сообщает "Украинская правда".

Зеленский заявил, что заставит сложить мандат Иванисова, если факт судимости подтвердится

"Прочитал, что там скандал.

 

Завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием.

 

Если завтра будет хотя один факт, хотя что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что нардеп будет наказан, если данные о судимости были "почищены".

"Потому что вы знаете, что всех людей партия принимала из народа.

 

Это простые люди, которые никогда не были в политике. И Служба безопасности, и МВД их проверяли…

 

Если были почищены данные, будет расследование.

 

Это я тоже всем обещаю", - добавил он.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации, где сказано, что он был в середине 90-х осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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