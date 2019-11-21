Сводка Новостей
- В партии "Слуга народа" официально никто не работает и зарплату не получает
- Зеленский заявил, что заставит сложить мандат Иванисова, если факт судимости подтвердится
- У самолета Зеленского отказал двигатель - впервые за последние 20 лет
- Появилась новая запись, как Юзик с друзьями делили родной город Зеленского
- Тупой класс "слуг"
|Зеленский заявил, что заставит сложить мандат Иванисова, если факт судимости подтвердится
|21.11.2019 09:24
|
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Очакове во время встречи возращенных РФ украинских кораблей заявил, что заставит сложить мандат нардепа "Слуги народа" Романа Иванисова, если факт судимости подтвердится, сообщает "
Также Зеленский отметил, что нардеп будет наказан, если данные о судимости были "почищены".
Ранее народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации, где сказано, что он был в середине 90-х осужден за изнасилование несовершеннолетней.