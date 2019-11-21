Партия "Слуга народа" официально не нанимала на работу ни одного человека и не тратила денег на заработную плату. Об этом сообщает сайт Комитета избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет партий.

КИУ ссылается на отчеты представлены за третий квартал 2019 периода июля-сентября. В графе "работники состава аппарата партии" в "Слуги народа" указано "0". Для сравнения, у "Батькивщины" работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46, "Голоса" - 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20 и у "Самопомощи" - 264 человека.

Кроме этого, президентская партия не зарегистрировала ни одного местного отделения со статусом юридического лица. За анализируемый период "слуги" потратили 240 миллионов гривен, из которых на зарплату - ноль.

Согласно данных Реестра политических партий "Слуга народа" была официально зарегистрирована 31 марта 2016 года.

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