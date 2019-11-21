Заявление руководителей Генпрокуратуры о том, что с 20.11.2019 следователи органов прокуратуры не смогут проводить досудебное расследование – чистой воды профанация, поскольку ещё в сентябре т.г. власти озаботились внести в закон изменения, по сути продлевающие полномочия органов прокуратуры расследовать дела до наступления определённого события.

И событие это – начало работы Офиса Генпрокурора и областных прокуратур. А откладывать начало работы этих структур можно долго долго, придумывая различные отговорки – от банального "не набран штат" до более сложного "не закончено реформирование". Об этом заявил народный депутати Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Друзья, всех,кто ожидал исполнения обещаний новой власти о том, что 20 ноября истекут полномочия ГПУ по расследованию преступлений, ждёт разочарование. Казалось бы, все — прокурорский произвол со вчерашнего дня должен был кануть в лету, но нет, друзья, мука продолжается. По смыслу четвёртого абзаца п. 1 раздела XI «Переходных положений» УПК Украины, принятых новым парламентским монобольшинством, за прокуратурой сохранилось право расследовать преступления, подследственные детективам НАБУ. И эти полномочия истекают у ГПУ не 20 ноября, как ожидалось, а в первый день работы Офиса генпрокурора, в который должна превратиться "отреформированная" генпрокуратура. Как видите, ничего нового: как и прежняя власть, "Слуги народа" оставили своему генпрокурору право держать за горло топ-коррупционеров, сохранив за ГПУ право расследовать дела о коррупции, начатые ранее. Таким образом, заявления власти об утрате ГПУ права проводить расследования с 20 ноября являются очередным враньём: прокуратура продолжает расследовать старые дела параллельно с НАБУ. Могу прогнозировать, что парламентское большинство ещё раз продлит полномочия ГПУ по расследованию преступлений, подследственных НАБУ, после дня начала работы Офиса генпрокурора. Уж слишком лакомый кусок. Так сказать, "сладенький..." - Заявил Ренат Кузьмин.

Органы прокуратуры передали для расследования в другие правоохранительные органы большую часть уголовных производств в связи с лишением с 21 ноября 2019 года прокуратуры функций расследования.

На брифинге в среду в Киеве генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка напомнил, что с четверга, 21 ноября, органы прокуратуры лишаются функций досудебного расследования в уголовных производствах.

"По состоянию на сейчас переданы практически все уголовные производства", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что большая часть дел передана в Государственное бюро расследований (ГБР), значительная часть передана для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще часть переданы в национальную полицию и СБУ по подследственности.

Что касается расследования дел о преступлениях во время Революции Достоинства в 2013-14 годах, т.н. "майдановских дел", то генпрокурор опроверг информацию экс-начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры о том, что прокуратура может продолжать расследование этих дел в связи с внесением парламентом изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в октябре.

"Это ошибочное видение", - сказал Рябошапка, подчеркнув, что прокуратура с 21 ноября не имеет функций досудебного расследования в целом.

По его словам, около 40 дел переданы для расследования в НАБУ, меньшая часть - в Национальную полицию и СБУ, и львиная доля материалов дел переданы в ГБР.

Генпрокурор заверил, что пока материалы уголовных производств физически передаются от одного органа другому, расследование не приостанавливается.

Также Рябошапка подчеркнул важность принятия парламентом изменений в закон о ГБР в части правок, которые предоставляют следователям Генпрокуратуры перейти без конкурса на работу в ГБР, поскольку это обеспечило бы надлежащее расследование.

В свою очередь присутствующий на брифинге директор ГБР Роман Труба отметил, что процесс передачи уголовных дел займет определенное время. Он напомнил, что в ГБР было создано отдельное подразделение по расследованию "майдановских дел".

"На первом этапе следственное подразделение будет состоять из 25 человек. Следователи ГБР должны обработать эти материалы, но я заверяю, что это не повлияет на процесс расследования", - заверил директор ГБР.

Генпрокурор допустил, что только расследованием "майдановских дел" в ГБР будет заниматься около 50 человек в случае принятия законодательных изменений, которые позволят следователям Генпрокуратуры перейти в Бюро.

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