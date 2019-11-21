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|САП объявила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому
|21.11.2019 13:30
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САП объявила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.
Садовой уже записал видеообращение. Пёсика Йотамчика в кадре не обнаружено.