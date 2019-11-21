САП объявила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.

Его подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в Рясном.

Садовой уже записал видеообращение. Пёсика Йотамчика в кадре не обнаружено.

– Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора – компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн.

Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 гг. и дальше – блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, Генеральной прокуратуры. К тому времени компания CTP построила парки в Румынии, в других странах , – заявил Андрей Садовой.