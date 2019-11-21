Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе, были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «угробленных» россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» со «снятыми плафонами, розетками и унитазами», Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", – говорится в сообщении, передает ТАСС .

В ведомстве подчеркнули, что «на кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", – заявили в ФСБ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что переданные из России украинские корабли отремонтируют в течение трех месяцев.

В сети появился документ с перечнем повреждений и недостающего имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", которые были возвращены Россией. Его опубликовал прежний военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

Как сообщил Матиос, 20 ноября военные прокуроры осматривали и фиксировали все, что сделала с украинскими судами Россия. По его словам, эта работа очень важна для судебных международных институтов.

Согласно документу, обнародованному Матиос, на всех кораблях отсутствуют:

оружие, боеприпасы в полном объеме и документация;

оборудования для радиосвязи, в частности станция космической связи;

надувная лодка с мотором;

блоки аппаратуры распознавания;

огнетушители, фонари, аварийный буй, аккумуляторные, батареи, камбузная плита, унитаз.

На кораблях повреждены гидро-пневмоаккумуляторы стопора валолинии.

На катере "Бердянск" пробиты ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, поврежден левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии разобран, разбита система распознавания.

На буксире "Яны Капу" все приборы в ходовой рубке вскрыты и разбиты, универсальная система водяной защиты частично разобрана, отсутствует кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны, топливная арматура ГД №1 - частично отсутствует, разобрана топливная система, в машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором, фальшборт частично разрушен, часть мачты частично отсутствует.

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