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|Зеленский пообещал построить музей "Революции Достоинства"
|21.11.2019 14:08
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Музей Революции Достоинства обязательно появится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня на брифинге.
Отметим, Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время событий на Майдане в начале 2014 года.
Президент отметил необходимость результатов расследования дел Майдана.
Напомним, в Киеве ко Дню Достоинства и Свободы запланированы две акции на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Независимости с последующим шествием к Офису президента.