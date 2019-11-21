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|Героиня секс-скандала из министерства инфраструктуры пообещала дать брифинг
|21.11.2019 14:27
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Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина обратилась к украинцам из-за секс-скандала, который разгорелся вокруг ее назначения.
Соответствующий пост разместила она в Fаcebook в среду, 20 ноября.
Чиновница также объявила, что в пятницу, 22 ноября, проведет брифинг, на котором готова ответить на любые вопросы прессы.
Нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.
Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она беспрекословно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.
На скандал отреагировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, заявив, что после признаний Клитиной "Джокеру" о работе ведомства к ней пропало доверие.