Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в делах Майдана обязательно должны быть наказаны, а семьи погибших и все общество - получить ответы. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

"Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно. И, конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - заявил он.

После этого в общении с родными Небесной сотни Зеленский добавил, что до традиционного молебна 20 февраля в Михайловском уже должны быть какие-то результаты дел Майдана.

"Я думаю, было бы очень хорошо, чтобы мы 20 февраля уже с каким-то результатом...", - заявил Зеленский.

Напомним, 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы, который объединил два знаковых события в новейшей истории страны – Оранжевую революцию 2004 года и Революцию достоинства 2013 года. Праздник установлен указом президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.

По словам генпрокурора, были повреждены некоторые носители информации

Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях, совершенных во время массовых протестов в 2013-14 годах, невозможно восстановить. Об этом вчера на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану.

"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.

Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.

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