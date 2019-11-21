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Зеленский ждёт результата по делам Майдана уже 20 февраля
21.11.2019 15:03

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в делах Майдана обязательно должны быть наказаны, а семьи погибших и все общество - получить ответы. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Зеленский ждёт результата по делам Майдана уже 20 февраля

"Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно.

 

И, конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана.

 

Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание", - заявил он.

После этого в общении с родными Небесной сотни Зеленский добавил, что до традиционного молебна 20 февраля в Михайловском уже должны быть какие-то результаты дел Майдана.

"Я думаю, было бы очень хорошо, чтобы мы 20 февраля уже с каким-то результатом...", - заявил Зеленский.

 

Напомним, 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы, который объединил два знаковых события в новейшей истории страны – Оранжевую революцию 2004 года и Революцию достоинства 2013 года. Праздник установлен указом президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.

 

По словам генпрокурора, были повреждены некоторые носители информации

Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях, совершенных во время массовых протестов в 2013-14  годах, невозможно восстановить. Об этом вчера на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану.

"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.

Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.

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