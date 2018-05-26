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|В Третьяковке серьёзно повредили картину Репина "Иван Грозный"
|26.05.2018 10:47
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Серьезные повреждения нанесены картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в результате нападения в пятницу вечером.
Как сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи, холст
прорван в трех местах в центральной части работы на
фигуре царевича.
Из сообщения Третьяковской галереи: «В результате ударов толстое
стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного
режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст
прорван в трех местах в центральной части работы на
фигуре царевича».
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк,
«вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны
Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение
о повреждении картины».