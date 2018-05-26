Серьезные повреждения нанесены картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в результате нападения в пятницу вечером.

Как сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи, холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.



Ранее в МВД РФ сообщили, что полицейские в Москве задержали мужчину, который в пятницу вечером повредил картину в Третьяковской галерее.



Из сообщения Третьяковской галереи: «В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича».



В галерее отметили, что от падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Там также сообщили, что «по счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали».

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, «вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины».



Ирина Волк: «Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира