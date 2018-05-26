Чиновница требовала от бойца 18 тыс. грн за оформление положенной
ему выплаты материальной помощи в 100 тыс. грн, сообщили в СБУ.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во время
задержания чиновница пыталась оказать сопротивление Фото:
ssu.gov.ua "Правоохранители установили, что чиновница требовала от
бойца антитеррористической операции 18 тыс. грн. За указанную сумму
злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную
выплату единовременной материальной помощи на решение
социально-бытовых вопросов в размере 100 тыс. грн", – заявили
в ведомстве.Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из
парков Львова во время получения взятки. Во время задержания она
пыталась упрямиться правоохранителям.Открыто уголовное
производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение
взятки). Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и
избрании ей меры пресечения.
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