Чиновница требовала от бойца 18 тыс. грн за оформление положенной ему выплаты материальной помощи в 100 тыс. грн, сообщили в СБУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во время задержания чиновница пыталась оказать сопротивление Фото: ssu.gov.ua "Правоохранители установили, что чиновница требовала от бойца антитеррористической операции 18 тыс. грн. За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тыс. грн", – заявили в ведомстве.Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения взятки. Во время задержания она пыталась упрямиться правоохранителям.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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