Согласно отчету Еврокомиссии за декабрь 2017 года, есть некоторые вопросы, связанные с визовой либерализацией для Украины, но это в первую очередь касается борьбы с коррупцией, отметил еврокомиссар Йоханнес Хан. Хан отметил, что существуют вопросы, связанные с визовой либерализацией в Украине Фото: EPA По словам Хана, согласно отчету Еврокомиссии за декабрь 2017 года, есть некоторые вопросы, связанные с визовой либерализацией. Это в первую очередь касается борьбы с коррупцией."Сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом", – сказал еврокомиссар.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт. Их выдача в Украине началась 1 января 2015 года.12 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что безвизом воспользовались 500 тыс. граждан Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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