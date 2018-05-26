Согласно отчету Еврокомиссии за декабрь 2017 года, есть некоторые
вопросы, связанные с визовой либерализацией для Украины, но это в
первую очередь касается борьбы с коррупцией, отметил еврокомиссар
Йоханнес Хан. Хан отметил, что существуют вопросы, связанные с
визовой либерализацией в Украине Фото: EPA По словам Хана, согласно
отчету Еврокомиссии за декабрь 2017 года, есть некоторые вопросы,
связанные с визовой либерализацией. Это в первую очередь касается
борьбы с коррупцией."Сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения
украинцев за рубежом", – сказал еврокомиссар.11 июня 2017
года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и
Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется
биометрический паспорт. Их выдача в Украине началась 1
января 2015 года.12 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил,
что безвизом воспользовались 500 тыс. граждан Украины.
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