Частная военная компания "Вагнер" получила новую организационно-штатную структуру, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пунктом постоянной дислокации подразделения "Вагнер" является полигон Молькино в Краснодарском крае РФ Фото: znak.com "На данный момент это незаконное вооруженное формирование (НВФ) состоит из основного боевого подразделения "Лига Ветераны", которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) "Вагнер", подразделения "Лига МТБ" (бывшая власть полевого лагеря), "Лига СБ" (бывшая группа "Следопыт") и тылового обеспечения", – написал он.По данным группы ИС, глава правления новой организации "Лига" – Андрей Трошев, который до этого был исполнительным директором ЧВК "Вагнер" и руководителем группы "Следопыт" (служба безопасности ЧВК "Вагнер", личный номер М-2315). Командир подразделения "Лига Ветераны" – Дмитрий Уткин (позывной Вагнер, личный номер М-0209). Пунктом постоянной дислокации подразделения является полигон Молькино в Краснодарском крае РФ."Все сотрудники ЧВК получили должности "специалистов", которые разделены на четыре категории:– специалист 1-й категории – командир батальона;– специалист 2-й категории – заместитель командира батальона;– специалист 3-й категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;– специалист 4-й категории – рядовой", – написал он. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1558910110904305 ЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Уткиным. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов на Донбассе – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибли более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вагнер группы командир подразделения чвк Теги: мир