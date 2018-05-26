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|ЧВК "Вагнер" сменила название на "Лига" - "Информационное сопротивление"
|26.05.2018 11:07
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https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1558910110904305
ЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Уткиным. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов на Донбассе – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других.В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и Уткина.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибли более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.
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