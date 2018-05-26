Спасатели нашли в квартире и возле дома в Торецке Донецкой области два неразорвавшихся боеприпаса, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Террористы вновь обстреляли Торецк Фото: Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк / Facebook В ГСЧС сообщили о попадании взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного дома, были повреждены квартира на третьем этаже и крыша.Спасатели нашли в квартире и возле дома два неразорвавшихся боеприпаса.В пресс-службе военно-гражданской администрации Торецка в Facebook сообщили, что пострадавших и погибших в результате обстрела нет. https://www.facebook.com/toretskVCA/posts/1256086784522686 Утром 21 мая боевики обстреляли из артиллерии пригород Торецка – поселок Пивденное, повредив семь частных домов. В полиции также сообщили, что под обстрел попал Центр социально-психологической реабилитации. Никто из жителей не пострадал. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.24 мая террористы вновь обстреляли город. Под обстрел попали два медицинских учрежденияВооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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