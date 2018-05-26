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|Боевики обстреляли Торецк, поврежден жилой дом – ГСЧС
|26.05.2018 11:15
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https://www.facebook.com/toretskVCA/posts/1256086784522686
Утром 21 мая боевики обстреляли из артиллерии пригород Торецка – поселок Пивденное, повредив семь частных домов. В полиции также сообщили, что под обстрел попал Центр социально-психологической реабилитации. Никто из жителей не пострадал. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.24 мая террористы вновь обстреляли город. Под обстрел попали два медицинских учрежденияВооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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