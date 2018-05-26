Украинский певец Иво Бобул в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем ни разу не пел. Бобул: В свое время я поддержал Януковича. Потому что знал его лично, знал его семью Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Народный плут Украины Иво Бобул считает, что быстрый экс-президент Украины Виктор Янукович был "хорошим человеком". Об этом виртуоз заявил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина".По словам Бобула, с Януковичем он ни разу не пел."В свое время я поддержал Януковича. Потому что знал его лично, знал его семью. Был очень хороший человек. Поверьте мне. Тогда, когда не был еще даже премьером. Я имел честь играть на свадьбе его младшего сына. Когда я с ним познакомился, то видел, что человек хозяйственный", –сказал Бобул.По его словам, плохие поступки Янукович совершил, уже будучи президентом."Свита делает короля. Иногда надо подумать, кто же его окружал. Иногда мы все валим на одного. А вокруг – что?.. Здесь я ему не судья. Судья там, наверху. Я не имею права его судить. Не дано мне Всевышним право судить кого-то... Я думаю, ему нужно было остаться. Несмотря ни на что. Как бы ни сложилось, он должен был здесь остаться, довести все до конца. Может, если бы он остался, только остального и не было бы. Было бы что-то другое, но такого не было бы", – заявил певец.Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. Он бежал из Киева в феврале 2014 года в разгар массовых многотысячных протестов в стране.22 февраля 2014 года Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Сейчас экс-президент с семьей проживает в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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