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В Третьяковской галерее в Москве мужчина пытался уничтожить картину Репина "Иван Грозный убивает своего сына"
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26.05.2018 11:46
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Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло,
защищавшее картину художника Ильи Репина. Осколки повредили полотно
в нескольких местах. Картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его
Иван 16 ноября 1581 года" пытались уничтожить Фото: wikimedia.org В
галерее сообщили, что картина получила серьезные повреждения –
холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре
царевича. Также сильно пострадала авторская художественная
рама.Вандал металлическим столбиком ограждения
разбил толстое стекло, защищавшее работу. В Третьяковке
добавили, что самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича
– не пострадали.Реставраторы музея извлекли из картины осколки
стекла. Картину перенесли в реставрационную мастерскую музея для
восстановления.Полицейские задержали злоумышленника. Возбуждено
уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия"Источник ТАСС сообщил, что задержанный –
37-летний приезжий из Воронежа. Он заявил полиции, что повредил
картину из-за "недостоверности исторических фактов", которые на ней
изображены.По информации Telegram-канала Mash, эксперты
оценили ущерб картине в 500 тыс. руб (около $8 тыс).Вандала
зовут Игорь Подпорин. Он заявил, что Иван Грозный, якобы, не убивал
сына, следовательно произведение Репина нужно
порвать.Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581
года" написана Репиным в 1883 – 1885 годы. Царь Иван IV из династии
Рюриковичей известен больше под именем Иван Грозный. Он был первым
царем "всея Руси" (1547–1584). Прославился своими варварскими и
жестокими методами правления.В июле 2017 года президент России
Владимир Путин в ходе своего визита на горно-обогатительный
комбинат в Белгородской области заявил, что историю об убийстве
царем Иваном Грозным собственного сына придумали католики в
отместку за его отказ сделать Русь католической.
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