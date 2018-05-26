Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищавшее картину художника Ильи Репина. Осколки повредили полотно в нескольких местах. Картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" пытались уничтожить Фото: wikimedia.org В галерее сообщили, что картина получила серьезные повреждения – холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. Также сильно пострадала авторская художественная рама.Вандал металлическим столбиком ограждения разбил толстое стекло, защищавшее работу. В Третьяковке добавили, что самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали.Реставраторы музея извлекли из картины осколки стекла. Картину перенесли в реставрационную мастерскую музея для восстановления.Полицейские задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"Источник ТАСС сообщил, что задержанный – 37-летний приезжий из Воронежа. Он заявил полиции, что повредил картину из-за "недостоверности исторических фактов", которые на ней изображены.По информации Telegram-канала Mash, эксперты оценили ущерб картине в 500 тыс. руб (около $8 тыс).Вандала зовут Игорь Подпорин. Он заявил, что Иван Грозный, якобы, не убивал сына, следовательно произведение Репина нужно порвать.Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" написана Репиным в 1883 – 1885 годы. Царь Иван IV из династии Рюриковичей известен больше под именем Иван Грозный. Он был первым царем "всея Руси" (1547–1584). Прославился своими варварскими и жестокими методами правления.В июле 2017 года президент России Владимир Путин в ходе своего визита на горно-обогатительный комбинат в Белгородской области заявил, что историю об убийстве царем Иваном Грозным собственного сына придумали католики в отместку за его отказ сделать Русь католической. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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