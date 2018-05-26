В общем пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые следовали на конец Лиги Чемпионов-2018

Пограничники установили, что граждане РФ в возрасте от 21 до 28 лет относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г. Владимир).

Во время дополнительной проверки мужчины не смогли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов.

"В ходе совместного с представителями таможни досмотра у них было найдено символику с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас футбольного клуба. ... По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через госграницу и возвращено обратно. По факту проинформированы взаимодействующие органы", - сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Фото: ДПСУ