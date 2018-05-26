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|В Украину не пустили четырех россиян - ультрас ФК "Торпедо"
|26.05.2018 12:12
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В общем пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые следовали на конец Лиги Чемпионов-2018На пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской обл. сотрудники ГПСУ отказали во въезде в Украину 4 гражданам России, которые ехали в Киев.
Фото: dpsu.gov.ua
Пограничники установили, что граждане РФ в возрасте от 21 до 28 лет относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г. Владимир).
Во время дополнительной проверки мужчины не смогли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов.
"В ходе совместного с представителями таможни досмотра у них было найдено символику с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас футбольного клуба. ... По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через госграницу и возвращено обратно. По факту проинформированы взаимодействующие органы", - сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Фото: ДПСУ
По данным ведомства, в общем пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые следовали на конец Лиги Чемпионов-2018, за последние сутки - 7000 человек.
"По результатам дополнительной проверки не пропущено 6 граждан, еще 2 - за нарушения порядка въезда-выезда на территорию временно оккупированной АР Крым. Относительно более 200 человек принято частичные решения о пропуске через границу", - отметили в ГПСУ.
26 мая по обеда ожидается массовое приход болельщиков автобусами, преимущественно через западный участок границы, сообщили пограничники.