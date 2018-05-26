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С экс-президента УЕФА Платини сняли обвинения в коррупции – СМИ
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26.05.2018 12:20
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Швейцарский прокурор Седрик Ремун в письме адвокату Венсану Солари
заявил, что его подзащитному, бывшему президенту УЕФА Мишелю
Платини не будут предъявлены обвинения по делу о коррупции,
сообщило французское издание Le Monde. С Платини сняли подозрения
Фото: EPA Платини был допрошен прокуратурой как "человек,
призванный предоставить информацию", что эквивалентно во Франции
статусу свидетеля-подозреваемого, когда человек проходит по
делу свидетелем, но может перейти в статус обвиняемого.Прокурор
заявил, что против Платини не ведется судебный процесс и ему не
будут предъявлены обвинения.Швейцарская
генпрокуратура подозревала бывшего президента ФИФА Зеппа
Блаттера в подкупе Платини. Сам Платини называл перевод в
размере $2,05 млн, полученный от ФИФА, оплатой за работу,
которую он выполнял для Международной федерации футбола. В
конце декабря 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил
Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет.
Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок
дисквалификации на два года, приняв во внимание многолетнюю
деятельность Блаттера и Платини на благо футбола, а в мае 2016
года срок дисквалификации был сокращен до четырех лет.14
сентября 2016 года Платини официально покинул
пост руковолителя УЕФА.
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