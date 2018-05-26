Швейцарский прокурор Седрик Ремун в письме адвокату Венсану Солари заявил, что его подзащитному, бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини не будут предъявлены обвинения по делу о коррупции, сообщило французское издание Le Monde. С Платини сняли подозрения Фото: EPA Платини был допрошен прокуратурой как "человек, призванный предоставить информацию", что эквивалентно во Франции статусу свидетеля-подозреваемого, когда человек проходит по делу свидетелем, но может перейти в статус обвиняемого.Прокурор заявил, что против Платини не ведется судебный процесс и ему не будут предъявлены обвинения.Швейцарская генпрокуратура подозревала бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера в подкупе Платини. Сам Платини называл перевод в размере $2,05 млн, полученный от ФИФА, оплатой за работу, которую он выполнял для Международной федерации футбола. В конце декабря 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок дисквалификации на два года, приняв во внимание многолетнюю деятельность Блаттера и Платини на благо футбола, а в мае 2016 года срок дисквалификации был сокращен до четырех лет.14 сентября 2016 года Платини официально покинул пост руковолителя УЕФА. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки платини что блаттера обвинения monde Теги: мир