30,6% опрошенных хотят, чтобы действующий запрет на аборты остался в силе

Опросы The Irish Times and RTÉ свидетельствует, что более 69% ирландцев поддерживают изменения в Конституцию, что действительно запрещает останавливать беременность, кроме некоторых исключений, - сообщает BBC .

30,6% опрошенных хотят, чтобы действующий запрет на аборты остался в силе.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который является сторонником отмены запрета, заявил, что страна, похоже, совершила "исторический шаг".

На референдуме в ирландцев спрашивали, хотят ли они изменить или оставить в силе часть Конституции, известную как Восьмую поправку, которая приравнивает право на жизнь нерожденного ребенка к праву на жизнь беременной женщины.