Сводка Новостей
- Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программу поддержки Украины
- В Киеве зафиксировали 26 инцидентов с участием иностранных болельщиков – полиция
- Маск пытался выкупить домен "Украинской правды" в России
- Поиски пропавшего в 2014 году MH370 остановят 29 мая
- НАТО не планирует прекращать поддерживать Украину
|В Ирландии большинство граждан поддержало легализацию абортов
|26.05.2018 12:20
|
30,6% опрошенных хотят, чтобы действующий запрет на аборты остался в силеПо данным экзит-полов, большинство ирландцев на референдуме 25 мая поддержали либерализацию законодательства о запрете абортов в стране.
Фото: из свободных источников
Опросы The Irish Times and RTÉ свидетельствует, что более 69% ирландцев поддерживают изменения в Конституцию, что действительно запрещает останавливать беременность, кроме некоторых исключений, - сообщает BBC.
30,6% опрошенных хотят, чтобы действующий запрет на аборты остался в силе.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который является сторонником отмены запрета, заявил, что страна, похоже, совершила "исторический шаг".
На референдуме в ирландцев спрашивали, хотят ли они изменить или оставить в силе часть Конституции, известную как Восьмую поправку, которая приравнивает право на жизнь нерожденного ребенка к праву на жизнь беременной женщины.
Как сообщал iPress.ua, правительство Ирландии согласился провести в стране референдум об отмене запрета на аборты.