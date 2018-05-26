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В Ирландии большинство граждан поддержало легализацию абортов
26.05.2018 12:20
В Ирландии большинство граждан поддержало легализацию абортов
30,6% опрошенных хотят, чтобы действующий запрет на аборты остался в силе
По данным экзит-полов, большинство ирландцев на референдуме 25 мая поддержали либерализацию законодательства о запрете абортов в стране.
В Ирландии большинство граждан поддержало легализацию абортов Фото: из свободных источников

Опросы The Irish Times and RTÉ свидетельствует, что более 69% ирландцев поддерживают изменения в Конституцию, что действительно запрещает останавливать беременность, кроме некоторых исключений, - сообщает BBC.

30,6% опрошенных хотят, чтобы действующий запрет на аборты остался в силе.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который является сторонником отмены запрета, заявил, что страна, похоже, совершила "исторический шаг".

На референдуме в ирландцев спрашивали, хотят ли они изменить или оставить в силе часть Конституции, известную как Восьмую поправку, которая приравнивает право на жизнь нерожденного ребенка к праву на жизнь беременной женщины. 

Как сообщал iPress.ua, правительство Ирландии согласился провести в стране референдум об отмене запрета на аборты.

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