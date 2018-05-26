Сводка Новостей
- Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программу поддержки Украины
- В Киеве зафиксировали 26 инцидентов с участием иностранных болельщиков – полиция
- Маск пытался выкупить домен "Украинской правды" в России
- Поиски пропавшего в 2014 году MH370 остановят 29 мая
- НАТО не планирует прекращать поддерживать Украину
|В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Ирана, который назвал себя террористом
|26.05.2018 12:29
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