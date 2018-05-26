Полиция проверяет гражданина Ирана, задержанного во время посадки на рейс в Стокгольм, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гражданина Ирана задержала группа реагирования погранслужбы Фото: Oleh Slobodyan / Facebook "Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Он задержан группой реагирования отдела пограничной службы. Багаж пассажира осмотрен с использованием служебной собаки, натренированной на выявление взрывчатки", – написал он.Проверяется информация о причастности гражданина Ирана к террористическим организациям. На место вызвали следственно-оперативную группу национальной полиции. https://www.facebook.com/oleh.slobodyan/posts/1842932689083855 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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