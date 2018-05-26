Еврокомиссар также отметил, что в вопросе визовой либерализации есть коррупционные риски

Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Ган подчеркнул, что в этом направлении Украина имеет прогресс, однако существуют и риски.

"Опять же - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом", - сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в интервью НВ .

Как известно, Евросоюз оставил за собой право задействовать механизм приостановления безвизового режима, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.

При обсуждении механизма приостановление безвизовых режимов с третьими странами в январе дипломаты ЕС выразили обеспокоенность Грузии и Албании, однако рисков приостановления безвиза с этими странами нет.

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Напомним, в ночь на 11 июня, страны Евросоюза официально отменили визовый режим для Украины, украинцы сразу после полуночи смогли попасть не во все государства, поскольку все это будет происходить в четыре этапа.

Уже в час ночи по Киеву границы для граждан Украины в свою очередь открыло подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгена, а именно Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

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Добавим, что на декабрь 2017 года в полиграфическом комбинате "Украина" находились в очереди более 600 тысяч заявок на изготовление биометрических загранпаспортов.