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Поведение украинцев за рубежом не представляет рисков для безвиза, - еврокомиссар
26.05.2018 12:29
Поведение украинцев за рубежом не представляет рисков для безвиза, - еврокомиссар
Еврокомиссар также отметил, что в вопросе визовой либерализации есть коррупционные риски
Со стороны украинцев отсутствуют какие-либо злоупотребления пользования безвизовым режимом, которые могли бы привести к его приостановления.
Поведение украинцев за рубежом не представляет рисков для безвиза, - еврокомиссар Фото: ЕРА

Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Ган подчеркнул, что в этом направлении Украина имеет прогресс, однако существуют и риски.

"Опять же - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом", - сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в интервью НВ.

Как известно, Евросоюз оставил за собой право задействовать механизм приостановления безвизового режима, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.

При обсуждении механизма приостановление безвизовых режимов с третьими странами в январе дипломаты ЕС выразили обеспокоенность Грузии и Албании, однако рисков приостановления безвиза с этими странами нет. 

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Напомним, в ночь на 11 июня, страны Евросоюза официально отменили визовый режим для Украины, украинцы сразу после полуночи смогли попасть не во все государства, поскольку все это будет происходить в четыре этапа.

Уже в час ночи по Киеву границы для граждан Украины в свою очередь открыло подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгена, а именно Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

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Добавим, что на декабрь 2017 года в полиграфическом комбинате "Украина" находились в очереди более 600 тысяч заявок на изготовление биометрических загранпаспортов.

16 января 2018 года Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Полиграфический комбинат "Украина" увеличил производство иностранных биометрических паспортов с 10 тыс. до 21 тыс. в сутки за счет запуска нового оборудования для нанесения персональных данных.

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