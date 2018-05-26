Народный знаток Украины Иво Бобул в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что виделся с экс-генпрокурором Украины Виктором Пшонкой "два или три раза в жизни". Бобул: Мне сказали, что Пшонка хочет спеть со мной песню. Как я должен был сказать? "Нет, я не буду петь с вами"? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Народный плут Украины Иво Бобул в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина" заявил, что если бы ему предложили спеть с экс-генпрокурором Украины Виктором Пшонкой, он бы согласился."Я певец. Я народный актер Украины. Пшонка был прокурором. Я дома у него не был. Этого человека я видел два или три раза в жизни. Мне сказали, что он хочет спеть со мной песню. Как я должен был сказать? "Нет, я не буду петь с вами"? Это нормально? Нет! Я актер, не политик. Я не знаю эту темную кухню", – сказал Бобул.По его словам, Пшонка поет "для себя – нормально"."Он хороший человек был, меня не обидел. Сказал мне "спасибо", подарил часы, которые я подарил сыну. И все", – заявил певец.Бобул отметил, что дискомфорта у него во время пения с Пшонкой не возникало."Многих прокуроров, которые там сидели, я знал. Это мои друзья были. У них своя служба, у меня – своя. Я в их дела не лезу, и они меня в свою работу не посвящают. Еще раз говорю: я певец, артист", – сказал он.На вопрос: "Сейчас бы согласились спеть дуэтом с Пшонкой?" – Бобул ответил: "А почему бы и нет? Почему не петь? Скажите".В 2016 году в интернете обсуждали видео, где Бобул вместе с Пшонкой исполняют композицию Игоря Шамо и Роберта Рождественского "Товарищ песня", которая играла в советском фильме "Как закалялась сталь" 1973 года. Бобул тогда заявлял, что опасается, что ролик хотят использовать, чтобы записать его во "враги народа".Виктор Пшонка бежал из Украины 21 февраля 2014 года. 25 февраля 2014 года он был объявлен в розыск. Пшонка значится в списке экс-чиновников, которым объявлено подозрение в причастности к расстрелу активистов на Майдане Незалежности в ноябре 2013-го – феврале 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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