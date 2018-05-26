26 мая в 21.45 на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится конец Лиги чемпионов УЕФА, в котором за трофей поборются испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию главного события европейского сезона. На "Олимпийском" пройдет крупнейшее событие европейского футбола с момента Евро 2012 Фото: ЕРА // // Матч начнется в 21.45 по киевскому времени, в прямом эфире его покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".Главный арбитр встречи – Милорад Мажич (Сербия).В личном противостоянии "Реала" и "Ливерпуля" лидируют англичане – три победы и два поражения.В сегодняшнем финале букмекеры считают фаворитом мадридский клуб. Компания William Hill принимает ставки на победу "Реала" с коэффициентом 1,70, на победу "Ливерпуля" – 2,30 (с учетом дополнительного времени и серии пенальти). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки реала европейского времени победу личном Теги: публикации