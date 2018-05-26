26 мая в 21.45 на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится конец Лиги
чемпионов УЕФА, в котором за трофей поборются испанский "Реал" и
английский "Ливерпуль". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую
онлайн-трансляцию главного события европейского сезона. На
"Олимпийском" пройдет крупнейшее событие европейского футбола с
момента Евро 2012 Фото: ЕРА //
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Матч начнется в 21.45 по киевскому времени, в прямом эфире его
покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".Главный арбитр
встречи – Милорад Мажич (Сербия).В личном противостоянии
"Реала" и "Ливерпуля" лидируют англичане – три победы и два
поражения.В сегодняшнем финале букмекеры считают фаворитом
мадридский клуб. Компания William Hill принимает ставки на победу
"Реала" с коэффициентом 1,70, на победу "Ливерпуля" – 2,30 (с
учетом дополнительного времени и серии пенальти).
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