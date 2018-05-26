"По сути это изменение превратит Минфин на министерство бухгалтерии"

Во-первых, правительство проголосовало за внесение изменений в порядок Кабинета министров, согласно которому Минфин исключили из перечня ведомств, чье согласование является обязательным для документов, представляемых на рассмотрение правительства.

"По сути это изменение узаконит "дерибан" госбюджета, превратив Минфин на министерство бухгалтерии и оставив ему только головную боль бюджетного планирования и составления формул. Многие министры часто жаловались, что нынешний министр финансов, по их мнению, слишком пристрастен к расходам ведомств и бюджетных программ. Просто так деньги в Минфина не получить, и это многим не нравилось", - сообщает ZN.ua со ссылкой на собственные источники.

Во-вторых, Кабмин выступает за переподчинение Государственной фискальной службы непосредственно Кабмина в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой.

"Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами непосредственно, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля. И [и.о. председателя ГФС] Продан, непременно, ему поможет и с потоками справиться, и реформу без реформы провести", - говорится в публикации.

Напомним, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. В то же время сам увольняться министр не собирается.

Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квоте БПП. В августе генпрокурор Юрий Луценко направил письмо Гройсману с требованием уволить министра финансов Данилюка .

Причиной обращения к премьер-министру Владимир Гройсман генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал невозможность повысить зарплаты прокурорам в сентябре из-за действий министра финансов.

Генеральная прокуратура Украины подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов .