Вышел трейлер украинского детективного фильма о войне на Донбассе "Позывной Бандерас". Видео
26.05.2018 12:53
Глава Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook
представил тизер нового детективного экшена "Позывной Бандерас" от
создателей фильма "Червоний". "В кинотеатрах уже на Покрову! Новых
украинских киногероев прибыло", – написал чиновник. В прокат фильм
выйдет 11 октября 2018 года. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | События фильма происходят осенью 2014
года Скриншот: theTrailersUA / YouTube
Госкино подписало контракт на предоставление
государственной финансовой поддержки военной драмы "Позывной
Бандерас" в декабре 2016 года.Общая стоимость производства
фильма – около 39,33 млн грн. Финансовая поддержка
государства – 19,6 млн грн.В фильме рассказывается о группе
контрразведчиков во главе с капитаном Антоном Саенко (позывной
Бандерас), который пытается предотвратить диверсии и обезвредить
российского подрывника Ходока. События происходят у родного
села Бандераса осенью 2014 года.Режиссером фильма стал Заза Буадзе,
который снял украинский боевик "Червоний". Авторы сценария
фильма – Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов, продюсер –
Сергей Баранов.видео Видео:
theTrailersUA / YouTube