Глава Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook представил тизер нового детективного экшена "Позывной Бандерас" от создателей фильма "Червоний". "В кинотеатрах уже на Покрову! Новых украинских киногероев прибыло", – написал чиновник. В прокат фильм выйдет 11 октября 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | События фильма происходят осенью 2014 года Скриншот: theTrailersUA / YouTube Госкино подписало контракт на предоставление государственной финансовой поддержки военной драмы "Позывной Бандерас" в декабре 2016 года.Общая стоимость производства фильма – около 39,33 млн грн. Финансовая поддержка государства – 19,6 млн грн.В фильме рассказывается о группе контрразведчиков во главе с капитаном Антоном Саенко (позывной Бандерас), который пытается предотвратить диверсии и обезвредить российского подрывника Ходока. События происходят у родного села Бандераса осенью 2014 года.Режиссером фильма стал Заза Буадзе, который снял украинский боевик "Червоний". Авторы сценария фильма – Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов, продюсер – Сергей Баранов.видео Видео: theTrailersUA / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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