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Во французском Марселе произошла стрельба, двое погибших
26.05.2018 12:57
Во французском Марселе произошла стрельба, двое погибших
Двое жертв - мужчины в возрасте около 30 лет - погибли на месте
Против ночи 26 мая во французском Марселе неизвестные расстреляли двух человек из автоматов Калашникова.
Во французском Марселе произошла стрельба, двое погибших Фото: La Provence

Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие атаковали помещение местного спортклуба, - сообщает издание La Provence.

Двое жертв - мужчины в возрасте около 30 лет - погибли на месте. Издание сообщает, что случай имеет все признаки "криминальных разборок".

Напомним, 21 мая  группа неизвестных с закрытыми лицами открыла огонь из автоматического оружия по молодым людям во французском Марселе.

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