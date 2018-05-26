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|Во французском Марселе произошла стрельба, двое погибших
|26.05.2018 12:57
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Двое жертв - мужчины в возрасте около 30 лет - погибли на местеПротив ночи 26 мая во французском Марселе неизвестные расстреляли двух человек из автоматов Калашникова.
Фото: La Provence
Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие атаковали помещение местного спортклуба, - сообщает издание La Provence.
Двое жертв - мужчины в возрасте около 30 лет - погибли на месте. Издание сообщает, что случай имеет все признаки "криминальных разборок".
Напомним, 21 мая группа неизвестных с закрытыми лицами открыла огонь из автоматического оружия по молодым людям во французском Марселе.
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