Двое жертв - мужчины в возрасте около 30 лет - погибли на месте

Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие атаковали помещение местного спортклуба, - сообщает издание La Provence.

Двое жертв - мужчины в возрасте около 30 лет - погибли на месте. Издание сообщает, что случай имеет все признаки "криминальных разборок".