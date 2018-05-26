При раскопках на месте уничтоженного памятника воинам Украинской повстанческой армии в польском селе Грушовичи нашли скелет молодого человека. На месте уничтоженного в 2017 году памятника воинам УПА проводят раскопки Фото: Павло Подобєд / Facebook "Раскопки на месте уничтоженного в 2017 году памятника воинам УПА. Человеческие останки, в которых была найдена немецкая военная пуговица, принадлежат молодому человеку. Пуговица идентифицирована украинскими экспертами", – написал он. https://www.facebook.com/pavlo.podobed/posts/10215939838145382 26 апреля 2017 года стало известно, что на кладбище села Грушовичи близко Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА. В Министерстве иностранных дел Украины назвали действия по разрушению памятника воинам Украинской повстанческой армии близко Перемышля "демонстративными и провокационными".В июне украинская сторона отменила разрешения на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.В апреле 2018 года посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что польская сторона предлагает вместе провести эксгумационные работы в Грушовичах – если на месте памятника будут обнаружены человеческие останки, могила будет восстановлена.15 мая в Институте нацпамяти Польши заявили о намерении провести такие раскопки. Во время раскопок на месте разрушенного памятника обнаружили захоронение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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