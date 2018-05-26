Во время акции ее участники "подожгли" здание посольства, подсветив ее языками пламени с помощью проектора, - сообщают "Крым. Реалии", всего в акции приняли участие несколько десятков человек.

К тому же на дом было спроектировано изображение украинских политзаключенных, которые на сегодняшний день находятся в заключении в России.

Напомним, украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов 16 мая объявил голодовку. Его требование - отпустить всех украинцев, содержащихся в России и оккупированном Крыму.

Сенцов подчеркнул, что готов умереть, если его требования не будут выполнены.