Погода, Новости, загрузка...
Акция в поддержку Сенцова: В Киеве "подожгли" посольство России
26.05.2018 13:13
Акция в поддержку Сенцова: В Киеве "подожгли" посольство России
Здание российского посольства сегодня ночью подсветили языками пламени, а также изображением Сенцова и других политзаключенных Кремля
В ночь на 26 мая у здания посольства Российской Федерации прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает, и других заключенных Кремля.
Акция в поддержку Сенцова: В Киеве "подожгли" посольство России Фото: Крым. реалии

Во время акции ее участники "подожгли" здание посольства, подсветив ее языками пламени с помощью проектора, - сообщают "Крым. Реалии", всего в акции приняли участие несколько десятков человек.

К тому же на дом было спроектировано изображение украинских политзаключенных, которые на сегодняшний день находятся в заключении в России.

Напомним, украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов 16 мая объявил голодовку. Его требование - отпустить всех украинцев, содержащихся в России и оккупированном Крыму.

Сенцов подчеркнул, что готов умереть, если его требования не будут выполнены.

Кроме Сенцова, голодание объявил другой украинский политзаключенный - Владимир Балух. Акцию Сенцова уже поддержал прежний охранник Дмитрий Ярош Александр Шумков, которого держат в России, а также готов поддержать еще один украинец, находящийся в плену у Кремля, - Александр Кольченко.

Как известно, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовкуТаким образом он требует отпустить всех украинцев, содержащихся в России и аннексированном Крыму. В то же время состояние здоровья Олега Сенцова ухудшилось - у режиссера крошатся зубы и выпадают волосы.

Напомним, что 13 ноября стало известно, что Олег Сенцов содержится в штрафном изоляторе колонии "Белый медведь"Позже Дмитрий Динзе сообщил, что режиссера уволили с ШИЗО. Ранее Сенцов находился в колонии в Якутии, однако его перевели "через общественную активность в его поддержку", заявил адвокат.

Российская власть обвинила крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко в причастности к терактам в Крыму. По сфабрикованному обвинению Сенцова приговорили к 20 годам заключения, Кольченко - до 10 лет в колонии строгого режима.

Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Более 60 членов Всемирной организации писателей призвали президента России Владимира Путина помиловать Олега Сенцова.

 

  • У здания посольства России в Киеве прошла акция поддержки Сенцова
  • В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова
  • Глобальная акция в поддержку Сенцова состоится 1 и 2 июня

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить