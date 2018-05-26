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|Акция в поддержку Сенцова: В Киеве "подожгли" посольство России
|26.05.2018 13:13
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Здание российского посольства сегодня ночью подсветили языками пламени, а также изображением Сенцова и других политзаключенных КремляВ ночь на 26 мая у здания посольства Российской Федерации прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает, и других заключенных Кремля.
Фото: Крым. реалии
Во время акции ее участники "подожгли" здание посольства, подсветив ее языками пламени с помощью проектора, - сообщают "Крым. Реалии", всего в акции приняли участие несколько десятков человек.
К тому же на дом было спроектировано изображение украинских политзаключенных, которые на сегодняшний день находятся в заключении в России.
Напомним, украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов 16 мая объявил голодовку. Его требование - отпустить всех украинцев, содержащихся в России и оккупированном Крыму.
Сенцов подчеркнул, что готов умереть, если его требования не будут выполнены.
Кроме Сенцова, голодание объявил другой украинский политзаключенный - Владимир Балух. Акцию Сенцова уже поддержал прежний охранник Дмитрий Ярош Александр Шумков, которого держат в России, а также готов поддержать еще один украинец, находящийся в плену у Кремля, - Александр Кольченко.
Как известно, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, содержащихся в России и аннексированном Крыму. В то же время состояние здоровья Олега Сенцова ухудшилось - у режиссера крошатся зубы и выпадают волосы.
Напомним, что 13 ноября стало известно, что Олег Сенцов содержится в штрафном изоляторе колонии "Белый медведь". Позже Дмитрий Динзе сообщил, что режиссера уволили с ШИЗО. Ранее Сенцов находился в колонии в Якутии, однако его перевели "через общественную активность в его поддержку", заявил адвокат.
Российская власть обвинила крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко в причастности к терактам в Крыму. По сфабрикованному обвинению Сенцова приговорили к 20 годам заключения, Кольченко - до 10 лет в колонии строгого режима.
Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.
Более 60 членов Всемирной организации писателей призвали президента России Владимира Путина помиловать Олега Сенцова.