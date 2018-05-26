Погода, Новости, загрузка...
СБУ направила в суд дело о поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде
26.05.2018 13:17
Организаторы поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья планировали искусственно спровоцировать межнациональную рознь в многонациональном регионе и обострить украинско-венгерские отношения, заявили в Службе безопасности Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На офис культурного центра венгров в Ужгороде нападали 4-го и 27 февраля Фото: Сергій Князєв / Facebook В службе сообщили, что в начале марта были задержаны два жителя Кропивницкого, которые заложили на фасаде дома самодельное взрывное устройство, а двое их сообщников, граждане Украины и Молдовы, объявлены в розыск."Правоохранители установили, что организаторы преступления планировали искусственно спровоцировать межнациональную рознь в многонациональном регионе и обострить украинско-венгерские отношения. Оперативники спецслужбы также раскрыли планы злоумышленников совершить на территории Закарпатской области диверсии на объектах оборонного значения, в том числе – железнодорожных мостах, в тоннелях и других стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить