Организаторы поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
планировали искусственно спровоцировать межнациональную рознь в
многонациональном регионе и обострить украинско-венгерские
отношения, заявили в Службе безопасности Украины. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке На офис культурного центра
венгров в Ужгороде нападали 4-го и 27 февраля Фото: Сергій Князєв /
Facebook В службе сообщили, что в начале марта были задержаны два
жителя Кропивницкого, которые заложили на фасаде дома самодельное
взрывное устройство, а двое их сообщников, граждане Украины и
Молдовы, объявлены в розыск."Правоохранители установили, что
организаторы преступления планировали искусственно спровоцировать
межнациональную рознь в многонациональном регионе и обострить
украинско-венгерские отношения. Оперативники спецслужбы также
раскрыли планы злоумышленников совершить на территории Закарпатской
области диверсии на объектах оборонного значения, в том
числе – железнодорожных мостах, в тоннелях и других стра
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