Организаторы поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья планировали искусственно спровоцировать межнациональную рознь в многонациональном регионе и обострить украинско-венгерские отношения, заявили в Службе безопасности Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На офис культурного центра венгров в Ужгороде нападали 4-го и 27 февраля Фото: Сергій Князєв / Facebook В службе сообщили, что в начале марта были задержаны два жителя Кропивницкого, которые заложили на фасаде дома самодельное взрывное устройство, а двое их сообщников, граждане Украины и Молдовы, объявлены в розыск."Правоохранители установили, что организаторы преступления планировали искусственно спровоцировать межнациональную рознь в многонациональном регионе и обострить украинско-венгерские отношения. Оперативники спецслужбы также раскрыли планы злоумышленников совершить на территории Закарпатской области диверсии на объектах оборонного значения, в том числе – железнодорожных мостах, в тоннелях и других стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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