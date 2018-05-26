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|Двух военных ранено на Донбассе за сутки
|26.05.2018 13:20
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Ситуация в зоне боевых действий остается сложнойВ пятницу, 25 мая, в результате боевых действий на Донбассе были ранены два украинских военных.
Фото: EPA/UPG
Боевики в сутки осуществили 33 обстрела позиций. Ситуацию на Донбассе штаб ООС называет сложной.
"Боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия", - говорится в утреннем возведении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Самые активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино.
Потери "ДНР" и "ЛНР" за сутки - двое погибших и четверо раненых, по данным разведки.
Напомним, Специальная мониторинговая задача ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Донбассе фиксирует серьезный рост числа нарушений перемирия обеими сторонами конфликта на востоке Украины.