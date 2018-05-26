Двух военных ранено на Донбассе за сутки Ситуация в зоне боевых действий остается сложной В пятницу, 25 мая, в результате боевых действий на Донбассе были ранены два украинских военных. Фото: EPA/UPG Боевики в сутки осуществили 33 обстрела позиций. Ситуацию на Донбассе штаб ООС называет сложной. "Боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия" , - говорится в утреннем возведении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Самые активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино. Потери "ДНР" и "ЛНР" за сутки - двое погибших и четверо раненых, по данным разведки. Напомним, Специальная мониторинговая задача ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Донбассе фиксирует серьезный рост числа нарушений перемирия обеими сторонами конфликта на востоке Украины. СММ ОБСЕ отмечает крупнейшее за последние месяцы обострение на Донбассе

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