Погода, Новости, загрузка...
Двух военных ранено на Донбассе за сутки
26.05.2018 13:20
Двух военных ранено на Донбассе за сутки
Ситуация в зоне боевых действий остается сложной
В пятницу, 25 мая, в результате боевых действий на Донбассе были ранены два украинских военных.
Двух военных ранено на Донбассе за сутки Фото: EPA/UPG

Боевики в сутки осуществили 33 обстрела позиций. Ситуацию на Донбассе штаб ООС называет сложной.

"Боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия", -  говорится в утреннем возведении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Самые активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино.

Потери "ДНР" и "ЛНР" за сутки - двое погибших и четверо раненых, по данным разведки.  

Напомним, Специальная мониторинговая задача ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Донбассе фиксирует серьезный рост числа нарушений перемирия обеими сторонами конфликта на востоке Украины.

 

  • СММ ОБСЕ отмечает крупнейшее за последние месяцы обострение на Донбассе
  • Родственники погибших в катастрофе малайзийского Boeing обратились к россиянам: "Мы не будем ненавидеть"
  • Турчинов: Россия может начать в июле масштабное наступление на Донбассе

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить