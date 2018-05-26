Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие
атаковали помещение спортклуба. В Марселе произошло второе
вооруженное набег за неделю Фото: ЕРА Стрельба произошла около часа
ночи. Нападавшие атаковали помещение спортклуба. Двое мужчин в
возрасте около 30 лет погибли на месте. По данным издания, случай
имеет признаки криминальных разборок.Это уже второй похожий случай
за последнее время. 21 мая в Марселе вооруженные автоматами
Калашникова люди открыли огонь по группе молодых людей в
районе Бюссерин. Пострадал один человек. Злоумышленники также
открыли огонь по полицейским, которые прибыли на место
происшествия.
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