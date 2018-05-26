Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие атаковали помещение спортклуба. В Марселе произошло второе вооруженное набег за неделю Фото: ЕРА Стрельба произошла около часа ночи. Нападавшие атаковали помещение спортклуба. Двое мужчин в возрасте около 30 лет погибли на месте. По данным издания, случай имеет признаки криминальных разборок.Это уже второй похожий случай за последнее время. 21 мая в Марселе вооруженные автоматами Калашникова люди открыли огонь по группе молодых людей в районе Бюссерин. Пострадал один человек. Злоумышленники также открыли огонь по полицейским, которые прибыли на место происшествия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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