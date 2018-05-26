В Альянсе не намерены менять свою политику в отношении Киева, как того требует Венгрия

"НАТО оказывает сильное политическую и практическую поддержку Украине, и нет планов что-то менять в этом" , - подчеркнул в пятницу, 25 мая, один из чиновников Альянса, сообщает DW.

Напомним, Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальное обращение с инициативой пересмотра программ поддержки Украины .

DW со ссылкой на дипломатические источники также сообщает, что в документе указывается на недостатки в украинских реформах, в частности, что привело к невыплате Евросоюзом в конце прошлого года транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

"Представляется, что украинскому правительству не хватает политической воли и способности реализовать программы фундаментальных реформ, которых требуют международные доноры" , - говорится в меморандуме.

В НАТО не согласны с таким взглядом, отмечает издание.