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- Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программу поддержки Украины
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- НАТО не планирует прекращать поддерживать Украину
|НАТО не планирует прекращать поддерживать Украину
|26.05.2018 13:28
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В Альянсе не намерены менять свою политику в отношении Киева, как того требует ВенгрияВ НАТО не имеют планов просматривать поддержку Киева, как того просит правительство Венгрии в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
Фото: google.com
"НАТО оказывает сильное политическую и практическую поддержку Украине, и нет планов что-то менять в этом", - подчеркнул в пятницу, 25 мая, один из чиновников Альянса, сообщает DW.
Напомним, Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальное обращение с инициативой пересмотра программ поддержки Украины.
DW со ссылкой на дипломатические источники также сообщает, что в документе указывается на недостатки в украинских реформах, в частности, что привело к невыплате Евросоюзом в конце прошлого года транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.
"Представляется, что украинскому правительству не хватает политической воли и способности реализовать программы фундаментальных реформ, которых требуют международные доноры", - говорится в меморандуме.
В НАТО не согласны с таким взглядом, отмечает издание.
"В последние годы Украина внедрила существенные реформы в секторе обороны и безопасности, но также в сферах, включая здравоохранением, образованием и социальным обеспечением. Важно, чтобы Украина продолжала идти по пути реформ", - отметил источник DW.