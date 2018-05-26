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НАТО не планирует прекращать поддерживать Украину
26.05.2018 13:28
НАТО не планирует прекращать поддерживать Украину
В Альянсе не намерены менять свою политику в отношении Киева, как того требует Венгрия
В НАТО не имеют планов просматривать поддержку Киева, как того просит правительство Венгрии в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
НАТО не планирует прекращать поддерживать Украину Фото: google.com

"НАТО оказывает сильное политическую и практическую поддержку Украине, и нет планов что-то менять в этом", - подчеркнул в пятницу, 25 мая, один из чиновников Альянса, сообщает DW.

Напомним, Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальное обращение с инициативой пересмотра программ поддержки Украины.

DW со ссылкой на дипломатические источники также сообщает, что в документе указывается на недостатки в украинских реформах, в частности, что привело к невыплате Евросоюзом в конце прошлого года транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

"Представляется, что украинскому правительству не хватает политической воли и способности реализовать программы фундаментальных реформ, которых требуют международные доноры", - говорится в меморандуме.

В НАТО не согласны с таким взглядом, отмечает издание.

"В последние годы Украина внедрила существенные реформы в секторе обороны и безопасности, но также в сферах, включая здравоохранением, образованием и социальным обеспечением. Важно, чтобы Украина продолжала идти по пути реформ", - отметил источник DW.

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