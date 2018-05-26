Правительство Малайзии согласилось по просьбе американской компании Ocean Infinity вести поиски обломков до 29 мая. Поиски MH370 остановят Фото: EPA Правительство Малайзии согласилось по просьбе американской компании Ocean Infinity вести поиски обломков до 29 мая, после чего их продолжать не будут. За время поисковой операции удалось собрать очень мало информации о пропавшем самолете, отметил канал.Малайзийский самолет, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров 8 марта 2014 года. На его борту находилось 239 человек, включая двух граждан Украины.В июле 2015 года на острове Реюньон, расположенном в Индийском океане, был найден обломок самолетного крыла, который, возможно, принадлежал пропавшему самолету авиакомпании Malaysia Airlines.В феврале 2016 года на отмель в Мозамбике океан вынес обломок, который может быть частью хвостового стабилизатора Boeing. В апреле обломки, похожие на фрагменты самолета, обнаружили на Маврикии.17 января 2017 года общий координационный центр (Австралия, Малайзия и Китай) прекратил работы по поиску самолета. В зоне поиска площадью 120 тыс. км² самолет обнаружен не был.После этого поиски продолжала американская Ocean Infinity. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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