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Маск пытался выкупить домен "Украинской правды" в России
26.05.2018 13:36
Маск пытался выкупить домен "Украинской правды" в России
Изобретатель ошибся и написал, что Россия отказалась продавать ему домен сайта "Украинской правды"
Основатель компании SpaceX и руководитель Tesla Маск заявил, что хотел купить домен Pravda.com для своего издания "Правда" с рейтингом достоверности новостей, однако адрес оказался занятым. При этом Маск ошибся и написал, что домен принадлежит России.
Маск пытался выкупить домен "Украинской правды" в России Фото: reuters.com

"Попробовал купить Pravda.com, но Россия отказала. Оказывается, они уже используют его", - написал Макс на своей странице в Twitter.

Впоследствии он признал ошибку и упрекнул Россию в том, что она не поправила его.

"Оказывается, Pravda.com самом деле принадлежит Украине. Почему Россия не занималась тем, чтобы меня исправить", - отметил Маск.

Зато издание напомнило Маску, что иногда необходимо заниматься "фактчекингом".

В конце концов он решил купить домен Pravduh.com.

23 мая Маск объявил о намерении создать сайт Pravda после критики современной журналистики. Цель сайта - предоставить общественности возможность оценивать правдивость материалов с течением времени отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и издание. Почему Маск решил использовать в названии слово "правда", неизвестно.

Напомним, изобретатель и руководитель компаний Space X и Tesla Маск анонсировал выход на кондитерский рынок.

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