Изобретатель ошибся и написал, что Россия отказалась продавать ему домен сайта "Украинской правды"

"Попробовал купить Pravda.com, но Россия отказала. Оказывается, они уже используют его" , - написал Макс на своей странице в Twitter.

Впоследствии он признал ошибку и упрекнул Россию в том, что она не поправила его.

"Оказывается, Pravda.com самом деле принадлежит Украине. Почему Россия не занималась тем, чтобы меня исправить" , - отметил Маск.

Зато издание напомнило Маску, что иногда необходимо заниматься "фактчекингом" .

В конце концов он решил купить домен Pravduh.com.

23 мая Маск объявил о намерении создать сайт Pravda после критики современной журналистики. Цель сайта - предоставить общественности возможность оценивать правдивость материалов с течением времени отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и издание. Почему Маск решил использовать в названии слово "правда", неизвестно.