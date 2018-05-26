После инцидентов с иностранными болельщиками полиция Киева открыла 15 уголовных производств: 10 по факту кражи, три – хулиганства и два – мошенничества. Фанаты приехали в Украину на матч "Ливерпуля" и "Реала" Фото: EPA "Следователи начали 15 уголовных производств, из них 10 краж, три хулиганства и два мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков близко отеля в Дарницком районе столицы. Другие зарегистрированные события имеют информационный характер", – заявили в полиции.Киев впервые в истории принимает финальный матч Лиги чемпионов. В финале турнира 26 мая на НСК "Олимпийский" сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Власти ожидают, что в столицу приедет около 100 тыс. гостей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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