После инцидентов с иностранными болельщиками полиция Киева открыла
15 уголовных производств: 10 по факту кражи, три – хулиганства и
два – мошенничества. Фанаты приехали в Украину на матч "Ливерпуля"
и "Реала" Фото: EPA "Следователи начали 15 уголовных производств,
из них 10 краж, три хулиганства и два мошенничества. Кроме того,
составлено два административных протокола на иностранных граждан за
совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков
близко отеля в Дарницком районе столицы. Другие зарегистрированные
события имеют информационный характер", – заявили в
полиции.Киев впервые в истории принимает финальный матч Лиги
чемпионов. В финале турнира 26 мая на НСК
"Олимпийский" сыграют испанский "Реал" и английский
"Ливерпуль". Власти ожидают, что в столицу приедет около
100 тыс. гостей.
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