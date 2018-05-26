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Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программу поддержки Украины
26.05.2018 13:44
Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программу поддержки Украины
В Венгрии считают, что Украина не способна выполнять свои базовые обязательства
Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Енсу Столтенбергу официальное обращение с инициативой пересмотра программ поддержки Украины.
Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программу поддержки Украины Фото: gettyimages.com

Этот факт подтвердили в штаб-квартире НАТО, сообщает "Европейская правда".

"Меморандум "Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Обширный документ направили из Будапешта к руководству Альянса и всем государствам-союзникам.

В нем венгерское правительство доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

"Украинское государство ослабло до той степени, что теперь оно не способна выполнять свои базовые обязательства, в частности обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - говорится в документе.

Правительство Орбана также отмечает, что Украина не достигла успеха "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи".

Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО предоставляет Украине

"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должно адаптировать свою политику в отношении Украины к этим новым обстоятельствам", - говорится в документе.

Будапешт готов откажется от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму образовательного закона для национальных меньшинств кран-членов НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с помощником госсекретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэсс Митчеллом, во время которых обсудил языковой спор с Украиной.

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