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|Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программу поддержки Украины
|26.05.2018 13:44
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В Венгрии считают, что Украина не способна выполнять свои базовые обязательстваВенгрия направила генеральному секретарю НАТО Енсу Столтенбергу официальное обращение с инициативой пересмотра программ поддержки Украины.
Фото: gettyimages.com
Этот факт подтвердили в штаб-квартире НАТО, сообщает "Европейская правда".
"Меморандум "Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Обширный документ направили из Будапешта к руководству Альянса и всем государствам-союзникам.
В нем венгерское правительство доказывает, что "реформирование Украины провалилось".
"Украинское государство ослабло до той степени, что теперь оно не способна выполнять свои базовые обязательства, в частности обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - говорится в документе.
Правительство Орбана также отмечает, что Украина не достигла успеха "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи".
Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".
На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО предоставляет Украине
"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должно адаптировать свою политику в отношении Украины к этим новым обстоятельствам", - говорится в документе.
Будапешт готов откажется от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму образовательного закона для национальных меньшинств кран-членов НАТО.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с помощником госсекретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэсс Митчеллом, во время которых обсудил языковой спор с Украиной.