Мэр Киева Виталий Кличко предложил киевлянам поддержать инициативу украинских пограничников, разрисовав лица в цвета "Ливерпуля" и "Реала". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кличко: Предлагаю поддержать цветную инициативу пограничников Фото: ЕРА "Многие из иностранных журналистов, которым я давал интервью на днях, очень положительно отмечали инициативу наших пограничников. Фанатам и туристам понравилось, что в аэропортах их встречали люди с улыбающимися, разрисованными в цвета клубов-финалистов лицами", – написал он.Мэр Киева отметил, что такая встреча сформировала у поклонников футбола хорошее первое чувство об Украине."Предлагаю в день большого праздника футбола, который наша страна принимает впервые, поддержать цветную инициативу пограничников!" – заявил Кличко. https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2102660173285858 Украинские пограничники в рамках проекта Shocking Welcome встречали игроков английского футбольного клуба "Ливерпуль" и испанского "Реала" с нарисованными на лицах эмблемами команд.Игроки "Ливерпуля" прибыли 24 мая в аэропорт Киев имени Сикорского (Жуляны), а футболисты "Реала" – в Борисполь.Отмечается, что около 80 пограничников с рисунками на лицах будут встречать и болельщиков. Также в залах прибытия в аэропортах будут места для селфи с сотрудниками Госпогранслужбы.Киев впервые в истории принимает финальный матч Лиги чемпионов. В финале турнира 26 мая на НСК "Олимпийский" сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Власти ожидают, что в столицу приедет около 100 тыс. гостей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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