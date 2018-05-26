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|Кличко: Фанатам и туристам понравилось, что их встречали с разрисованными в цвета клубов-финалистов лицами
|26.05.2018 13:48
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https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2102660173285858
Украинские пограничники в рамках проекта Shocking Welcome встречали игроков английского футбольного клуба "Ливерпуль" и испанского "Реала" с нарисованными на лицах эмблемами команд.Игроки "Ливерпуля" прибыли 24 мая в аэропорт Киев имени Сикорского (Жуляны), а футболисты "Реала" – в Борисполь.Отмечается, что около 80 пограничников с рисунками на лицах будут встречать и болельщиков. Также в залах прибытия в аэропортах будут места для селфи с сотрудниками Госпогранслужбы.Киев впервые в истории принимает финальный матч Лиги чемпионов. В финале турнира 26 мая на НСК "Олимпийский" сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Власти ожидают, что в столицу приедет около 100 тыс. гостей.
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