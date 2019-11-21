Опубликован приговор, по которому был осужден "слуга" Иванисов за изнасилование несовершеннолетней в непригодный способ
21.11.2019 17:30
Известный адвокат Андрей Портнов опубликовал приговор суда над народным депутатом от партии "Слуга народа" Иванисовым, по которому от отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней в неприродный способ.
"Друзья, не хотелось наносить вред правящей политической силе, но не надо было рассказывать легенды о новых лицах.
Публикую приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвёртый день скрывает Генеральный прокурор.
Фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:
- ст.ст.17, 117 ч.3 УК Украины (1960 года) - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц;
- ст. 118 ч.2 УК Украины (1960 года) - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).
Приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев).
Считаю, что он должен быть немедленно лишён мандата." - Заявил Андрей Портнов.
"Судя по опубликованному Андреем Портновым приговора, которым за изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным способом был осужден народный депутат Украины Роман Иванисов, в слуги народа была, так сказать, смягчающее обстоятельство - отсутствие эрекции." - Заявил журналист Владимир Бойко.