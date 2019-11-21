 Опубликован приговор, по которому был осужден "слуга" Иванисов за изнасилование несовершеннолетней в непригодный способ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Опубликован приговор, по которому был осужден "слуга" Иванисов за изнасилование несовершеннолетней в непригодный способ
21.11.2019 17:30

Известный адвокат Андрей Портнов опубликовал приговор суда над народным депутатом от партии "Слуга народа"  Иванисовым, по которому от отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней в неприродный способ.

Опубликован приговор, по которому был осужден "слуга" Иванисов за изнасилование несовершеннолетней в непригодный способ

"Друзья, не хотелось наносить вред правящей политической силе, но не надо было рассказывать легенды о новых лицах. 

 

Публикую приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвёртый день скрывает Генеральный прокурор. 

 

Фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

 

- ст.ст.17, 117 ч.3 УК Украины (1960 года) - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц;

 

- ст. 118 ч.2 УК Украины (1960 года) - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

 

Приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев).

 

Копия приговора: http://bit.ly/2O58CWi (http://bit.ly/2O58CWi)

 

Считаю, что он должен быть немедленно лишён мандата." - Заявил Андрей Портнов.

"Судя по опубликованному Андреем Портновым приговора, которым за изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным способом был осужден народный депутат Украины Роман Иванисов, в слуги народа была, так сказать, смягчающее обстоятельство - отсутствие эрекции." - Заявил журналист Владимир Бойко. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->