 "Слуга" Иванисов сидел за изнасилование несовершеннолетней и был помилован Кучмой. Документ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Слуга" Иванисов сидел за изнасилование несовершеннолетней и был помилован Кучмой. Документ
21.11.2019 17:48

Народный депутат от "Слуги народа" Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней и был помиловал президентом Кучмой. Об этом заявил известный юрист Андрей Портнов.

"Слуга" Иванисов сидел за изнасилование несовершеннолетней и был помилован Кучмой. Документ

"Друзья, передайте пожалуйста кто-то непрофессиональному Генеральному прокурору, что вчерашнее заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование - ложь. 

 

Он был осуждён по 117 и 118 УК Украины. А потом помилован Президентом Кучмой. Позже опубликую приговор." - Говорится в сообщении. 

Роман Иванисов является народным депутатом Верховной Рады Украины ІХ созыва от партии “Слуга народа”.

Он родился в украинском городе Бердянск в 1978 году. Там же получил высшее образование юриста в Бердянском университете менеджмента и бизнеса.

В своей официальной биографии Иванисов указал, что на протяжении последних 12 лет он работал предпринимателем в Ровенской области. Также он был сооснователем нескольких компаний.

С 2010 по 2015 год Иванисенко работал депутатом Ровенского областного совета от Всеукраинского объединения “Батькивщина”.

На странице партии “Слуга народа” политик отметил, что принимал активное участие в Революции Достоинства в 2014 году. 

В 2019 году Роман Иванисов был избран в парламент от партии “Слуга народа” на мажоритарном округе №153 города Ровно.

Стоит отметить, что в документах, которые Иванисов подал в ЦИК, сказано, что судимости он не имеет. 

У Романа Иванисова есть семья. Он женат и имеет двух сыновей.

 

 

 

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