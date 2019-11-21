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|"Слуга" Иванисов сидел за изнасилование несовершеннолетней и был помилован Кучмой. Документ
|21.11.2019 17:48
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Народный депутат от "Слуги народа" Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней и был помиловал президентом Кучмой. Об этом заявил известный юрист
Роман Иванисов является народным депутатом Верховной Рады Украины ІХ созыва от партии “Слуга народа”.
Он родился в украинском городе Бердянск в 1978 году. Там же получил высшее образование юриста в Бердянском университете менеджмента и бизнеса.
В своей официальной биографии Иванисов указал, что на протяжении последних 12 лет он работал предпринимателем в Ровенской области. Также он был сооснователем нескольких компаний.
С 2010 по 2015 год Иванисенко работал депутатом Ровенского областного совета от Всеукраинского объединения “Батькивщина”.
На странице партии “Слуга народа” политик отметил, что принимал активное участие в Революции Достоинства в 2014 году.
В 2019 году Роман Иванисов был избран в парламент от партии “Слуга народа” на мажоритарном округе №153 города Ровно.
Стоит отметить, что в документах, которые Иванисов подал в ЦИК, сказано, что судимости он не имеет.
У Романа Иванисова есть семья. Он женат и имеет двух сыновей.