Причиной смертельного ДТП в Уганде стало движение трактора в
вечернее время с выключенными фарами. Один из автобусов в Уганде
попал в ДТП Фото: ЕРА (архив) Представитель полиции Уганды
подтвердил 22 смерти.Агентство отмечает, что авария произошла в тот
момент, когда трактор с выключенными фарами спускался по дороге и
столкнулся с грузовиком. В трактор въехал автобус.Погибли водители
всех трех транспортных средств.Местные власти говорят только о
десяти выживших.
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