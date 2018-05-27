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В Уганде в ДТП с участием автобуса и трактора погибли 48 человек
27.05.2018 00:11
Причиной смертельного ДТП в Уганде стало движение трактора в вечернее время с выключенными фарами. Один из автобусов в Уганде попал в ДТП Фото: ЕРА (архив) Представитель полиции Уганды подтвердил 22 смерти.Агентство отмечает, что авария произошла в тот момент, когда трактор с выключенными фарами спускался по дороге и столкнулся с грузовиком. В трактор въехал автобус.Погибли водители всех трех транспортных средств.Местные власти говорят только о десяти выживших.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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