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Полиция у "Олимпийского" задержала 18 человек, которые пытались спровоцировать конфликты – Крищенко
27.05.2018 00:19
Конфликтов с иностранными футбольными фанами в Киеве пока удается избегать, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Киев 26 мая принимал конец Лиги чемпионов Фото: ЕРА По словам правоохранителей, задержанные выкрикивали лозунги в поддержку киевского футбольного клуба "Динамо".Крищенко подчеркнул, что на данный момент инцидентов с иностранными болельщиками удается избегать.В финале Лиги чемпионов УЕФА, который прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая, испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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