Конфликтов с иностранными футбольными фанами в Киеве пока удается
избегать, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Киев 26 мая принимал
конец Лиги чемпионов Фото: ЕРА По словам правоохранителей,
задержанные выкрикивали лозунги в поддержку киевского футбольного
клуба "Динамо".Крищенко подчеркнул, что на данный момент инцидентов
с иностранными болельщиками удается избегать.В финале Лиги
чемпионов УЕФА, который прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая,
испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.
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