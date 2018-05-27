Алан Бин в составе миссии "Аполло-12" в 1969 году побывал на Луне. Он умер 26 мая в возрасте 86 лет. Бин служил летчиком-испытателем в военно-морских силах США Фото: nasa.gov Бин скончался 26 мая, через две недели после своей поездки в Индиану.Летчик-испытатель военно-морских сил США, Бин был одним из 14 стажеров, отобранных NASA для третьей группы космонавтов в октябре 1963 года.В ноябре 1969 года в составе миссии "Аполло-12" он ступил на поверхность Луны. В общей сложности Бин находился в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут, в том числе 31 час и 31 минуту на поверхности Луны.В 1981 году вышел в отставку и стал заниматься рисованием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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