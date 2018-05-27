Причиной смертельного ДТП в Уганде стало движение трактора в
вечернее время с выключенными фарами. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Один из автобусов в Уганде попал в ДТП Фото:
ЕРА (архив) Представитель полиции Уганды подтвердил 22
смерти.Агентство отмечает, что авария произошла в тот момент, когда
трактор с выключенными фарами спускался по дороге и столкнулся с
грузовиком. В трактор въехал автобус.Погибли водители всех трех
транспортных средств.Местные власти говорят только о десяти
выживших.
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