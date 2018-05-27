После применения "Бука" на Донбассе против самолета рейса МН17 со стороны РФ было "бесконечное вранье", отметила российский публицист Юлия Латынина. Самолет был сбит летом 2014 года Фото: ЕРА "Вся история с "Буком" была концом нашего дискурса о том, что мы не причастны к тому, что происходит в Донбассе и вообще, она была, заметим, концом западного сочувствия российскому вранью", – заявила она.По словам Латыниной, "во время российско-грузинской войны в значительной степени России удалось навязать свою точку зрения западному миру"."Было большое количество полезных идиотов или совсем не идиотов, но полезных людей, которые начали рассказывать, что вот это Мишико (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. – ), что он совершил агрессию, что он напал на мирно спящий Цхинвали. Даже про Крым что-то там говорили. Находились отдельные политики, которые за красивые глаза или за большие деньги говорили, что «смотрите, там украинские фашисты захватили власть, Россия спасала", – отметила журналистка.Она считает, что после применения "Бука" на Донбассе со стороны РФ было "бесконечное вранье"."Boeing, но не "Бук". "Бук", но не наш. Наш, но не мы. И вот, пожалуйста, вам еще диспетчера испанского, который оказался потом испанским мошенником, и вот вам, пожалуйста, снимок самый натуральный, на котором виден Boeing размером в два километра, и вот вам, пожалуйста, признание украинского пилота, который сбивал этот самый украинский самолет – вот эта система бесконечного вранья отстреливается как тепловые ловушки для того, чтобы спутать человека", – считает Латынина.Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.26 сентября 2016 года Объединенная следственная комиссия (JIT) сообщила, что рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. 24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Следователи восстановили путь, по которому перевозили установку.Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в гибели пассажиров рейса MH17.Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона признает выводы JIT об авиакатастрофе MН17 только в случае своего участия в расследовании. Он пообещал, что в России к выводам JIT отнесутся "с уважением" и проанализируют их.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявил, что если зарубежные партнерырешили "спекулировать на теме авиакатастрофы МН17 для достижения своих политических целей, то это останется на их совести". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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