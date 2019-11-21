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|Пристроился: Найем назначен на должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома"
|21.11.2019 18:26
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Экс-нардеп Мустафа Найем назначен на должность заместителя гендиректора досударственного концерна "Укроборонпром".
В этом сообщает
Издание сообщает, что Найем подтвердил эту информацию.
Он добавил, что в концерне будет отвечать за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.
Накануне внеочередных парламентских выборов Наем заявил, что не будет баллотироваться в парламент.
Он пояснил, что принял такое решение, так как его единомышленники не объединились, а "баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды - считает неправильным".
Тогда Найем заявил о намерении работать в правоохранительной сфере и над реконструкцией и восстановлением прифронтовой зоны; а впоследствии - и на деоккупированных территориях.
30 апреля 2018 года в центре Киева на Бессарабской площади на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема.
Полиция задержала троих людей.